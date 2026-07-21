Со стороны России не существует угрозы территории, безопасности и миру в Евросоюзе, заявил президент Хорватии Зоран Миланович. По его словам, которые передает концелярия, некоторые силы пытаются спровоцировать конфликт с Москвой.

Загребу не следует участвовать в деятельности так называемой «коалиции желающих», которую он назвал подготовкой к возможной войне против России, считает Миланович. Президент также заявил, что Евросоюз сейчас занимается в основном обсуждением войны и поддержкой военного производства.

ЕС оказался в невыгодном положении из-за выбранного курса, отметил он. Ситуация может ухудшиться, если подобная политика будет продолжена, добавил Миланович.

Ранее политолог Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru заявил: жители стран Евросоюза потеряли бдительность и не до конца оценивают риски, связанные с политикой их правительств в отношении Украины и России. Он констатировал, что правящие элиты на Западе используют безразличие граждан, чтобы продвигать свою военную повестку.

До этого начальник ВС Бельгии Фредерик Вансина заявил, что ЕС активно поддерживает Украину для затягивания конфликта, чтобы выиграть время для собственного перевооружения. По словам генерала, помощь Киеву направлена на сдерживание РФ до момента, когда Европа сможет противостоять ей самостоятельно.