«Покупают время»: в Бельгии сделали циничное заявление о роли Украины Глава ВС Бельгии Вансина: Украина покупает для ЕС время своей кровью

Европейский союз активно поддерживает Украину для затягивания конфликта, чтобы выиграть время для собственного перевооружения, заявил начальник вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина в интервью газете Soir. По словам генерала, текущая помощь Киеву направлена на сдерживание России до момента, когда Европа сможет противостоять ей самостоятельно.

У нас еще есть несколько лет. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые покупают для нас это время. Именно поэтому мы их так активно поддерживаем, — отметил Вансина.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз не сможет добиться ослабления России. По его словам, русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки, а не по чьему-то требованию. Политик обратил внимание на то, что ЕС не предлагает реальных инициатив в сфере мира и продолжает говорить о продолжении конфликта.

До этого постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский отметил, что размещение украинских предприятий по производству дронов на территории ЕС грозит втягиванием этих государств в прямую войну с Россией. По его словам, чтобы не дать Украине проиграть, Европа перешла к тактике размещения дроновых производств на своей земле.