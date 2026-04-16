Фицо рассказал, в каком случае русские могут встать на колени Фицо: русские могут встать на колени, только если хотят завязать шнурки

Евросоюз не сможет добиться ослабления России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции. По его словам, русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки, а не по чьему-то требованию.

Вы серьезно о России на коленях? Русские говорят очень правильно: «Мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой», — заявил Фицо.

ЕС не предлагает реальных инициатив в сфере мира и продолжает говорить о продолжении конфликта, подчеркнул Фицо. Он также передал мысль о том, что в Европе считают возможным ослабить Россию через поддержку Украины, однако сам он назвал такую стратегию неработающей.

Ранее Фицо заявил: ЕС стоит вернуться к диалогу с Россией и отказаться от ограничений на импорт российских энергоресурсов. Он также высказался за отмену ряда санкций, завершение кризиса на Украине и восстановление транзита нефти через «Дружбу».

Кроме того, словацкий премьер-министр подтвердил, что примет участие в торжествах 9 Мая в Москве. В своем видеообращении в соцсетях он также заявил о планах поездки в Германию.