Стало известно, зачем США отправляют на Украину человекоподобных роботов США готовят отправку на Украину гуманоидных роботов нового поколения

Американский стартап Foundation Future Industries планирует отправить на Украину новую партию гуманоидных роботов после испытаний их ранней версии в условиях, приближенных к боевым, сообщает телеканал CNBC. В компании рассчитывают, что опыт, полученный на Украине, поможет в дальнейшем сотрудничестве с Вооруженными силами США.

По данным телеканала, в начале 2026 года Киев получил двух роботов Phantom MK-1 для демонстрационных испытаний. Они использовались для выполнения логистических задач в опасных районах. Теперь компания намерена поставить на Украину усовершенствованные модели Phantom 2.

Как отмечается в публикации, проект реализовывался при поддержке правительства США. Разработчики утверждают, что новые роботы получат расширенные возможности и смогут перевозить вдвое больше груза. Количество устройств, которые планируется направить, не раскрывается.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что третья штурмовая бригада ВСУ, преемник «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), лишилась за месяц более 200 наземных роботов. Инциденты были зафиксированы на Рубцовском направлении.