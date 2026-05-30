Стало известно, зачем США отправляют на Украину человекоподобных роботов

Американский стартап Foundation Future Industries планирует отправить на Украину новую партию гуманоидных роботов после испытаний их ранней версии в условиях, приближенных к боевым, сообщает телеканал CNBC. В компании рассчитывают, что опыт, полученный на Украине, поможет в дальнейшем сотрудничестве с Вооруженными силами США.
По данным телеканала, в начале 2026 года Киев получил двух роботов Phantom MK-1 для демонстрационных испытаний. Они использовались для выполнения логистических задач в опасных районах. Теперь компания намерена поставить на Украину усовершенствованные модели Phantom 2.
Как отмечается в публикации, проект реализовывался при поддержке правительства США. Разработчики утверждают, что новые роботы получат расширенные возможности и смогут перевозить вдвое больше груза. Количество устройств, которые планируется направить, не раскрывается.
Ранее в российских силовых структурах сообщили, что третья штурмовая бригада ВСУ, преемник «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), лишилась за месяц более 200 наземных роботов. Инциденты были зафиксированы на Рубцовском направлении.