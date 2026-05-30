В Совфеде сравнили ВСУ со слабоумной обезьяной с гранатой Сенатор Кастюкевич сравнил ВСУ с обезьяной с гранатой после атаки на ЗАЭС

Настойчивые удары по Запорожской АЭС — это слабоумие, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в разговоре с РИА Новости. По его словам, украинское руководство, одобряющее атаки по атомной станции, ведет себя как безумный глупец и обезьяна с гранатой, «которая с упорством стремится оторвать чеку и слепа в прогнозе ближайшего будущего».

Ситуация с настойчивыми атаками врага на Запорожскую АЭС показывает слабоумие и пиар на терроре киевского режима, — сказал сенатор.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачева заявил, что украинский дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. По его словам, беспилотный летательный аппарат взорвался. Лихачев добавил, что дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания.

До этого Международное агентство по атомной энергии уведомили об атаке украинского беспилотника. По предварительной информации, в здании произошел сквозной подрыв. Также сообщалось, что машинный зал энергоблока № 6 Запорожской АЭС критически важен для энергоснабжения систем безопасности станции, несмотря на то, что она работает в режиме «холодного останова».