Хегсет раскрыл, что США будут делать после завершения войны с Ираном Хегсет не исключил вывода войск США после завершения войны с Ираном

Глава Пентагона Пит Хегсет допустил вывод американских войск с поврежденных военных баз на Ближнем Востоке, передает РИА Новости. Он заявил, что окончательное решение примет президент США Дональд Трамп после завершения конфликта с Ираном.

Решение об этом будет принимать президент Трамп, но это будет зависеть от того, по какому пути мы захотим пойти. Мы положительно оцениваем наши партнерства в регионе. Эти решения будут приниматься с учетом итогов (конфликта. — NEWS.ru), — подчеркнул Хегсет.

Известно, что 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в результате чего погибло более 3 тыс. человек. 8 апреля стороны объявили о прекращении огня, но переговоры в Исламабаде не принесли результатов. При этом Соединенные Штаты инициировали блокаду иранских портов.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты атаковали Иран десятки раз с начала конфликта на Ближнем Востоке. При этом ОАЭ отвергали выдвинутые обвинения в агрессии против Тегерана. Удары осуществлялись в координации с разведкой США и Израиля.