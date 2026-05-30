30 мая 2026 в 20:34

Силы ПВО сбили 19 украинских дронов над Россией

Минобороны сообщило о ликвидации 19 дронов ВСУ над Россией за 12 часов

С 08:00 до 20:00 по московскому времени 30 мая дежурные средства противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников украинского производства, сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС. ПВО перехватила и уничтожила дроны над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями и Республикой Крым.

30 мая с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей и Республики Крым, — говорится в сообщении.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российская армия нанесла удары по центрам подготовки и снабжения Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. По его данным, также атакам подверглись объекты ВСУ в районах Днепропетровска, Зеленодольска, Кривого Рога и Павлоградского района. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Ранее ВС России нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины. В Минобороны РФ указали, что использовалось высокоточное оружие, а также БПЛА.

