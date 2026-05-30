Выкурили ВСУ из «кротовых нор» у Запорожья: успехи ВС РФ к утру 30 мая

Ивановские десантники из группировки «Днепр» ликвидировали подземные укрытия ВСУ на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны России. Что известно об этом и других успехах ВС РФ к утру 30 мая?

Выкурили ВСУ из «кротовых нор» у Запорожья

«На Запорожском направлении СВО штурмовые группы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск „Днепр“ вскрыли и уничтожили разветвленную систему подземных укреплений противника», — говорится в сообщении.

Согласно информации министерства, подобная сеть подземных туннелей является частью «кротовой тактики» противника, позволяющей резервным группам скрытно маневрировать и внезапно появляться в тылу.

Там уточнили, что ВСУ использовали термобарические гранаты или усиленные заряды взрывчатки.

«Десантники закладывали взрывчатку непосредственно в вентиляционные отверстия и у устьев подземных лазов», — пояснили в МО.

По данным радиоперехвата, командиры ВСУ обсуждали неудачную оборону одного из опорных пунктов и большие потери среди своих бойцов.

«Таким образом, противник подтвердил потерю контроля над тактически важным перекрестком траншей», — добавили в Минобороны РФ.

Перекрыли основные пути снабжения ВСУ у Доброполья

В российском военном ведомстве заявили, что военнослужащие, управляющие FPV-дронами из группировки «Центр», заблокировали ключевые маршруты снабжения врага на добропольском фронте.

«Расчеты беспилотных систем группировки „Центр“ продолжают системную работу по срыву логистики противника на Добропольском направлении СВО. <...> В результате системных ударов основные маршруты снабжения ВСУ на данном участке фронта фактически перекрыты, что серьезно затрудняет ротацию и подвоз расходных материалов к линии боевого соприкосновения», — отмечается в публикации.

Кроме того, в МО проинформировали, что расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на этом направлении.

На Днепропетровском направлении военнослужащие расчетов отдельного батальона беспилотных систем 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа «Молния-2» уничтожили опорный пункт противника.

Сорвали атаку ВСУ в Запорожской области

Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Восток» сорвали атаку беспилотной авиации противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

«В ходе ведения воздушной разведки [были] зафиксированы в воздухе аппараты беспилотной авиации ВСУ в зоне проведения СВО в Запорожской области. Расчеты ударных БПЛА группировки войск „Восток“ взлетели на перехват целей. Операторы уничтожили разведывательные беспилотники самолетного типа Fly Eye, „Лелека“ и „Домаха“, которые использовались противником для разведки, наведения и корректировки ударов артиллерии. Также в воздухе были поражены тяжелые ударные гексакоптеры типа „Баба-яга“», — рассказали в министерстве.

Кроме того, был уничтожен замаскированный пункт управления беспилотной авиацией ВСУ.

«Атака беспилотной авиации противника на данном участке фронта сорвана. В результате уничтожены находившиеся в воздухе дроны, наземный пункт управления, а также доставленная партия беспилотников», — отметили в военном ведомстве.

Также там рассказали о боевой работе на Запорожском направлении других подразделений группировки. Так, танковые экипажи уничтожили места размещения живой силы ВСУ, а расчеты САУ «Мста-С» уничтожили опорные пункты противника.

Уничтожили опорный пункт ВСУ у Красного Лимана

Военнослужащие расчета самоходной пушки «Гиацинт-С» 25-й армии группировки «Запад» успешно уничтожили замаскированный опорный пункт с живой силой противника на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны России.

«Один из расчетов самоходных пушек „Гиацинт-С“ 72-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск „Запад“ в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении беглым огнем уничтожил замаскированный опорный пункт противника с расположенным на нем пунктом управления БПЛА ВСУ», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что российские артиллеристы применяют тактику быстрого развертывания и маскировки, что снижает риск обнаружения и поражения вражеской техникой.

«Благодаря уничтоженному опорному пункту и пункту управления БПЛА воздушное пространство стало более безопасным для действий наших штурмовиков, что позволило успешно продолжать наступательные операции», — добавили там.

