ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 07:59

«Две печеньки в день»: пленный ВСУ рассказал о голоде в украинской армии

Пленный ВСУ Кадунов: украинские военные питались печеньем из-за нехватки еды

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские военные питались печеньем из-за нехватки продовольствия, заявил ТАСС рядовой 157-й механизированной бригады ВСУ Сергей Кадунов, сдавшийся в плен ВС РФ в Сумской области. По его словам, иногда солдат три раза поили чаем.

Две печеньки в день мы кушали, иногда там раза три чаю попили в день. Кое-как мы прожили, — сказал Кадунов.

Военнопленный также рассказал, что при отправке на позицию у бойцов не было ничего. Кадунов добавил, что солдатам не выдали даже сухую одежду.

Ранее командование штурмового полка Вооруженных сил Украины предложило оказавшимся в селе Лесном в Запорожской области украинским солдатам выкупить возможность покинуть линию фронта. Цена вопроса, по данным источников, может достигать десятков тысяч долларов.

До этого пленный украинский контрразведчик, бывший агент СБУ Сергей Михайлов заявил о намерении отказаться от обмена и не возвращаться на Украину. По его словам, на родине его могут убить. Подобные случаи отказа от обмена фиксировались и среди других военнопленных ВСУ.

Европа
Украина
ВСУ
пленные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
В Брянской области ранен сотрудник скорой помощи после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.