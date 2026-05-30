«Две печеньки в день»: пленный ВСУ рассказал о голоде в украинской армии

«Две печеньки в день»: пленный ВСУ рассказал о голоде в украинской армии Пленный ВСУ Кадунов: украинские военные питались печеньем из-за нехватки еды

Украинские военные питались печеньем из-за нехватки продовольствия, заявил ТАСС рядовой 157-й механизированной бригады ВСУ Сергей Кадунов, сдавшийся в плен ВС РФ в Сумской области. По его словам, иногда солдат три раза поили чаем.

Две печеньки в день мы кушали, иногда там раза три чаю попили в день. Кое-как мы прожили, — сказал Кадунов.

Военнопленный также рассказал, что при отправке на позицию у бойцов не было ничего. Кадунов добавил, что солдатам не выдали даже сухую одежду.

Ранее командование штурмового полка Вооруженных сил Украины предложило оказавшимся в селе Лесном в Запорожской области украинским солдатам выкупить возможность покинуть линию фронта. Цена вопроса, по данным источников, может достигать десятков тысяч долларов.

До этого пленный украинский контрразведчик, бывший агент СБУ Сергей Михайлов заявил о намерении отказаться от обмена и не возвращаться на Украину. По его словам, на родине его могут убить. Подобные случаи отказа от обмена фиксировались и среди других военнопленных ВСУ.