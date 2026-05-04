Командиры ВСУ предложили погибающим солдатам пойти на «сделку со смертью» ТАСС: командиры предложили погибающим под Гуляйполем бойцам ВСУ выкупить свободу

Командование отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины «Скала» предложило оказавшимся в селе Лесном (Запорожская область) украинским солдатам выкупить возможность покинуть линию фронта. Цена вопроса, по данным источников, может достигать десятков тысяч долларов, сообщили ТАСС российские силовые структуры.

Погибающим в Лесном под Гуляйполем боевикам «Скалы» командиры предложили выкупить свободу и возможность уйти с передовой, — рассказали источники агентства.

По их информации, это оставшиеся в живых и планирующие перебраться в тыл. Сейчас они активно ищут деньги, чтобы выбраться из безвыходного положения.

Ранее сообщалось, что на западе Украины силовики остановили карету скорой помощи, в которой под видом медицинской эвакуации переправляли мужчин за границу. В полиции Закарпатской области проинформировали, что в салоне прятались двое пассажиров, водитель забрал «клиентов» в столице и должен был доставить их в Закарпатье для дальнейшего незаконного пересечения госграницы.

До этого стало известно, что на Украине ожидается новая волна ужесточения мобилизационных мероприятий. Изменения касаются работы территориальных центров комплектования (ТЦК) и пересмотра отсрочек для студентов.