Названы самые полезные напитки для офисных сотрудников

Матча и мате могут быть полезны для офисных работников при употреблении в умеренных количествах, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, самым полезным из вариантов по-прежнему считается обычная вода.

Офисным сотрудникам лучше выбирать напитки, которые дают умеренный тонус, без «качелей» и привыкания. Самый полезный вариант — вода. Если нужна бодрость без зависимости, как от кофеина, советую зеленый или черный чай в небольших порциях. Еще вариант — матча или мате в ограниченной дозе. Хорошо заходят безкофеиновые напитки: травяные чаи — мята, ромашка, мелисса — для самочувствия и расслабления, а также теплые жидкости без сахара в течение дня вместо сладкой газировки, — высказалась Павлова.

Она предупредила, что энергетики, газировки и большие порции кофе — не лучший выбор для офисных сотрудников. Кроме того, по словам врача, важно ограничить потребление сладких сиропов, чтобы избежать упадка сил.

Ранее биолог Ирина Лялина заявила, что чрезмерное употребление жидкости увеличивает риск нарушения сердечного ритма. По ее словам, многие популярные напитки содержат скрытые угрозы, такие как высокое содержание сахара и «жидкие калории».