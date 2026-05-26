26 мая 2026 в 03:17

Названы регионы с самыми высокими пенсиями работающих россиян

ТАСС: в девяти регионах России пенсии работающих превысили 30 тыс. рублей

Средний размер пенсионного обеспечения работающих граждан РФ в апреле 2026 года превысил 30 тыс. рублей только в девяти регионах страны, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России. Самые высокие показатели зафиксированы в северных и дальневосточных субъектах.

Лидером стал Чукотский автономный округ. Там показатель достиг 39,2 тыс. рублей. В список вошли Ненецкий автономный округ — 35,8 тыс. рублей, Камчатский край — 33,7 тыс. рублей, Магаданская область — 33,6 тыс. рублей, Ханты-Мансийский автономный округ — 32,5 тыс. рублей и Ямало-Ненецкий автономный округ — 32,1 тыс. рублей.

Средняя пенсия работающих граждан выше 30 тыс. рублей также зафиксирована в Якутии — 31,6 тыс. рублей, Мурманской области — 30,8 тыс. рублей и Сахалинской области — 30,4 тыс. рублей. При этом в среднем по стране размер пенсионного обеспечения работающих россиян в апреле 2026 года составил 23,6 тыс. рублей, следует из данных Соцфонда.

Ранее стало известно, что с 1 июня сразу несколько категорий пенсионеров получат прибавку к выплатам, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, часть начислений Социальный фонд произведет автоматически, а в некоторых случаях потребуется заявление с документами.

