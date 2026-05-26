Заявление МИД России о продолжении ударов возмездия по Киеву может свидетельствовать о риске дальнейшей эскалации конфликта, предположил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его оценке, ситуация вокруг конфликта РФ и Украины может развиваться непредсказуемо.

Дэвис предположил, что вероятность дальнейшего обострения остается высокой. Он считает необходимым внимательно следить за происходящим.

Ранее журналисты написали, что использование ракеты «Орешник» вызвало обеспокоенность на Западе. В СМИ назвали оружие ужасающим.

До этого Минобороны сообщило о массированном ударе ВС России по объектам военного управления Украины с применением комплекса «Орешник», а также ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». В оборонном ведомстве уточнили, что операция стала ответом на атаки Киева по гражданским объектам.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ракеты «Орешник» могли поразить аэродром в Белой Церкви Киевской области. По его словам, это важный транспортный узел для снабжения украинской армии.