«Эта ужасающая ракета»: на Западе признались в страхе перед «Орешником»

Использование ракеты «Орешник» во время российского удара возмездия по Украине вызвало обеспокоенность на Западе, пишет британская Daily Express. Журналисты назвали оружие ужасающим.

Применение этой ужасающей ракеты, способной нести ядерные или обычные боеголовки, стало частью страшной волны атак, обрушившихся на Украину за одну ночь, — говорится в материале.

Ранее Минобороны сообщило о массированном ударе ВС России по объектам военного управления Украины с применением комплекса «Орешник», а также ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». В оборонном ведомстве уточнили, что операция стала ответом на атаки Киева по гражданским объектам.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ракеты «Орешник» могли поразить аэродром в Белой Церкви Киевской области. По его словам, это важный транспортный узел для снабжения украинской армии. Военэксперт отметил, что перед запуском ракет Вооруженные силы России, вероятно, направили на территорию противника беспилотные летательные аппараты. Таким образом, системы противовоздушной обороны Украины были перегружены, пояснил собеседник.