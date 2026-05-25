25 мая 2026 в 11:44

Вертолет и поезд могут привлечь для тушения хостела на Монтажной улице

Пожарные планируют привлечь пожарный вертолет и поезд для тушения хостела на Монтажной улице в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.

Рассматривается возможность применения авиации и пожарного поезда для ликвидации возгорания в здании на Монтажной улице, — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, очаг пожара находится на втором этаже. Огонь распространился также на третий этаж и крышу. Причины и обстоятельства уточняются.

Из горящего хостела эвакуировались около 600 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. Общая площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

Ранее крупный пожар произошел на рынке «Тополек» в Новой Москве. Площадь возгорания достигла 1,5 тыс. квадратных метров, после чего огонь удалось полностью ликвидировать. При ЧП никто не пострадал. Причины возникновения пожара предстоит установить специалистам МЧС.

