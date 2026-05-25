Киркоров подал в суд на SHOT и Life

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Народный артист России Филипп Киркоров подал иск к АО «Ньюс Медиа», которому принадлежат Telegram-канал SHOT и издание Life, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram. Причиной стали публикации о якобы задолженностях певца.

В Савеловский районный суд города Москвы 25 мая 2026 года поступило исковое заявление Киркорова Филиппа Бедроса к АО «Ньюс Медиа», — сказано в сообщении.

В иске сказано, что у SHOT и Life одновременно вышли статьи о якобы задолженностях Киркорова по коммунальным платежам. Певец считает, что эта информация не соответствует действительности, и ее могли опубликовать, чтобы выставить его в плохом свете перед поклонниками, которые собираются на его концерты.

Киркоров требует, чтобы суд признал опубликованную информацию ложной, порочащей его честь, достоинство и репутацию. Он также просит обязать ответчика обнародовать опровержение и взыскать по 521 тыс. рублей с каждого, а также 15 тыс. рублей за госпошлину.

Ранее SHOT сообщил, что Киркоров накопил более 500 тыс. рублей в качестве долга за оплату коммунальных услуг. По версии авторов канала, артист с прошлого года не вносил платежи за элитные квартиры в центре Москвы, которые стоят более 1 млрд рублей.

