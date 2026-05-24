Евросоюз получил тревожный прогноз МВФ по госдолгу Politico: МВФ предупредил ЕС о рисках для экономики из-за роста госдолга

МВФ предупредил страны Евросоюза о рисках, связанных с ростом государственного долга, передает Politico. При текущих тенденциях это может создать серьезную нагрузку на экономику региона, считают в организации.

В документе, представленном министрам финансов ЕС, отмечалось, что при отсутствии контроля долг может выйти на неустойчивую траекторию. К 2040 году он способен достичь 130% ВВП среднего европейского государства, подчеркнули в источнкие.

В МВФ предложили ряд мер для стабилизации ситуации, включая реформы и совместные заимствования. Отдельно подчеркивается необходимость фискальной консолидации и пересмотра бюджетной политики стран ЕС.

Ранее директор по коммуникациям МВФ Джули Козак заявила: ситуация в мировой экономике развивается по неблагоприятному сценарию. По ее словам, такая ситуация связана с развернувшимся на Ближнем Востоке конфликтом США и Ирана.

До этого в докладе МВФ «Бюджетный вестник», представленном в Вашингтоне, сообщалось, что государственный долг Украины в 2026 году достигнет отметки 122,6% ВВП. Аналитики ожидают, что на пиковое значение показатель выйдет в 2027 году — он достигнет 137,1% ВВП.