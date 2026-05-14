«Неблагоприятный сценарий»: в МВФ оценили мировую экономику

Ситуация в мировой экономике развивается по неблагоприятному сценарию, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. По ее словам, которые передает РИА Новости, такая ситуация связана с развернувшимся на Ближнем Востоке конфликте США и Ирана.

Мы очевидно выходим за рамки базового сценария в сторону неблагоприятного сценария или уже в нем, — сказала Козак.

Эксперт пояснила, что свои выводы МВФ делает из повышения цен на нефть, а также ростом инфляции. При этом финансовые условия достаточно стимулирующие, считает Козак.