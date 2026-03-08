Россия вернулась в топ-10 крупнейших экономик мира Россия заняла восьмое место в мире по ВВП в долларах

Россия по итогам прошлого года стала восьмой экономикой мира в долларовом выражении, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статслужб. По первой оценке Росстата, ВВП страны достиг 213,5 трлн рублей, что составляет $2,556 трлн.

В последний раз страна находилась в десятке крупнейших экономик мира в 2022 году, когда ее валовый внутренний продукт составлял $2,3 трлн. Согласно расчетам, Россия обогнала Италию с ВВП в $2,553 трлн и Канаду, где показатель составил $2,35 трлн.

Лидером рейтинга остаются США с ВВП в $30,8 трлн. Второе место занимает Китай — $19,8 трлн, третье — Германия с 5,05 трлн. На четвертой позиции находится Япония ($4,4 трлн), далее следуют Индия с 3,9 трлн и Великобритания — $3,7 трлн. Седьмое место занимает Франция с показателем $3,4 трлн.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал восстановить темпы роста национальной экономики. По его словам, такие меры уже включены в план структурных изменений, рассчитанный до 2030 года.