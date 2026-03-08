Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Глава РФПИ заявил, что в мире начался ценовой шок

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Масштабный инфляционный ценовой шок начался во всем мире, написал Кирилл Дмитриев в соцсети Х. Он подтвердил свои слова графиками цен на сырьевые товары.

Масштабный инфляционный шок только начинает сказываться на многих секторах экономики, компаниях и людях, — констатировал Дмитриев.

Ранее британские аналитики заявили, что если военные действия Израиля и США ввергнут Иран в длительный хаос и гражданскую войну, то последующее сокращение производства энергоносителей и зависимость от российской нефти и газа на какое-то время укрепят позиции России на Украине. По их словам, после ударов в минувшие выходные цены на нефть выросли более чем на 10%, это играет на руку Москве.

Кирилл Дмитриев
инфляция
цены
экономика
