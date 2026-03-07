Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 22:48

СКА вырвал победу в КХЛ у московского «Динамо» в овертайме

СКА обыграл московское «Динамо» в овертайме со счетом 2:1 в КХЛ

ХК СКА ХК СКА Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Петербургский СКА в овертайме обыграл московское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, игру посетили более 9 тыс. зрителей.

В составе победителей отличились Марат Хайруллин, забивший на 55-й минуте, и Николай Голдобин, оформивший победную шайбу на 65-й минуте. Единственный гол у проигравших на счету Артема Швеца-Рогового (33-я).

Эта победа стала для СКА второй в сезоне над «Динамо», причем все матчи между командами завершаются успехом гостей. В турнирной таблице Западной конференции петербуржцы поднялись на шестое место, опережая сегодняшнего соперника на два очка.

Ранее сообщалось, что в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс» произошла редкая дуэль — российский голкипер Сергей Бобровский вступил в потасовку с американским вратарем «акул» Алексом Недельковичем. Инцидент случился после силового приема в районе ворот «Сан-Хосе», который перерос в массовую стычку.

Кроме того, российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров первым из россиян достиг отметки в 70 очков за сезон НХЛ. Это произошло в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Далласом».

СКА
КХЛ
Динамо
результаты
