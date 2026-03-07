Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 22:02

Мужчина в Дубае погиб при падении обломков сбитого БПЛА

Водитель погиб при падении обломков сбитого беспилотника на автомобиль в Дубае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мужчина погиб в Дубае при падении обломков сбитого дрона на его автомобиль в районе Аль-Барша, сообщили в пресс-службе правительства Эмиратов. Трагедия произошла после того, как система ПВО перехватила воздушную цель.

Инцидент произошел на фоне продолжающихся перехватов воздушных целей в регионе. Детали о личности погибшего и другие обстоятельства происшествия пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Дубае беспилотник врезался в 90-этажный жилой небоскреб, после чего в городе прогремели новые взрывы. По информации источника, мощные хлопки раздались в разных районах, включая туристическую зону Дубай-Марина.

До этого Минобрнауки России призвало российских студентов, находящихся в ОАЭ, встать на консульский учет из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке. В ведомстве отметили, что регистрация граждан позволит ускорить связь с соотечественниками. По информации министерства, в Эмиратах на базе филиалов российских вузов обучается 127 студентов из России.

Кроме того, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в своей речи завуалированно назвал Иран врагом. Выступая в госпитале с пострадавшими, он заявил о желании отправить послание недругам Эмиратов.

