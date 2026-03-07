Украинские военные обносят мирных жителей в Сумской области Жители Краснополья в Сумской области массово жалуются на мародерство солдат ВСУ

Жители поселка Краснополье в Сумской области жалуются на мародерство со стороны военнослужащих ВСУ, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. При этом сотрудники военной полиции и правоохранительных органов Украины никак не реагируют на эти сигналы.

Жители Краснополья Сумской области массово жалуются на мародерство со стороны военнослужащих ВСУ, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Путивле в Сумской области действуют банды мародеров, сформированные из латиноамериканских наемников. Эти военные разорвали свои контракты с Вооруженными силами Украины.

До этого на Купянском направлении российскими военнослужащими были обнаружены тела бразильских наемников, погибших от переохлаждения. Их нашли в районе железнодорожной станции Куриловка. Бойцы ВС РФ наткнулись на пять тел выходцев из Южной Америки. Брошенные иностранцы пытались спастись от холода, сжигая форму своих сослуживцев.

Кроме того, пункты вербовки украинской армии столкнулись с массовым обманом со стороны граждан США. Американцы, стремящиеся попасть в иностранный легион ВСУ, массово фабрикуют данные о своем военном прошлом. Они приписывают себе несуществующие заслуги и участие в боевых операциях.