07 марта 2026 в 20:54

Пророссийские хакеры взломали системы управления насосами в Израиле

Хакеры Z-Pentest получили доступ к части критических объектов Израиля

Хакерская группировка Z-Pentest Alliance сообщила о том, что получила административный доступ к системам управления насосами на нескольких объектах критической инфраструктуры Израиля, передает Telegram-канал «Кибервойна». По их словам, им удалось полностью завладеть HMI-системой, предназначенной для управления оборудованием.

Для подтверждения были обнародованы кадры, демонстрирующие взаимодействие с интерфейсом на иврите и применение учетных данных для доступа к системе. Судя по ним, хакеры смогли получить доступ к инфраструктурным элементам и изменять настройки оборудования, включая параметры работы двигателя водяного насоса. Подобная стратегия уже применялась этой группой в предыдущих кибератаках, когда они использовали доступ для анализа конфигурации систем и произвольного изменения их настроек.

Ранее российские хакеры получили доступ к секретным документам, подтверждающим присутствие иностранных наемников в ВСУ. Об этом сообщила военнослужащая ВС России Юта Васильевская, которая обратилась в ООН через правозащитника Гарри Мюррея с просьбой расследовать деятельность стран, отправляющих наемников, но ответа пока не получила. Она утверждает, что документы содержат подписанные контракты с паспортными данными и уверена, что европейские правительства, осведомленные о ситуации, не смогут избежать ответственности.

