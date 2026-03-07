США заподозрили Китай во взломе данных ФБР WSJ: связанная с властями Китая группа хакеров подозревается во взломе сети ФБР

К кибератаке на внутреннюю компьютерную сеть Федерального бюро расследований (ФБР) могут быть причастны хакеры, связанные с китайским правительством, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, во взломанной системе хранится информация о телефонных звонках и интернет-активности граждан, находящихся под наблюдением спецслужб.

Согласно официальному отчету, подготовленному для Конгресса США, ФБР обнаружило подозрительную активность еще 17 февраля. В документе говорится, что злоумышленники применяли многоступенчатые методы взлома.

Как сообщает Politico, Белый дом вместе с ФБР, Агентством национальной безопасности и Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры занимается устранением последствий атаки. При этом масштаб и возможные последствия взлома пока остаются неясными, так как расследование только началось.

