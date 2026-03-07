Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 17:30

В МИД России предложили помощь в остановке кровопролития на Ближнем Востоке

Захарова: Россия готова помочь прекращению кровопролития на Ближнем Востоке

Фото: Sobhan Farajvan/Global Look Press
Россия готова активно помогать поиску путей прекращения кровопролития на Ближнем Востоке и выступает за решение кризиса дипломатическим путем, говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства. Дипломат отметила, что Москва и раньше предупреждала об опасности военных действий в регионе, которые представляют угрозу как для Ирана, так и для его соседей.

Россия готова активно помогать поиску путей незамедлительного прекращения кровопролития в регионе, оказывать необходимое содействие возобновлению политико-дипломатического процесса и нахождению решений на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов, — сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Москва призывает Иран и Азербайджан, которые являются партнерами России, к благоразумию. По словам дипломата, в столь напряженной ситуации важно внимательно проверять все обстоятельства любых событий, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

До этого иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил, что кризис вокруг Ирана еще может быть урегулирован дипломатическим путем, однако капитуляция Тегерана исключена. Он добавил, что иранский народ не собирается сдаваться.

