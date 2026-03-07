В Швеции закатили очередную истерику перед российским послом МИД Швеции устроил демарш послу России под предлогом запуска БПЛА с корабля

МИД Швеции устроил устный демарш перед послом России, выбрав в качестве предлога инцидент о якобы запуске беспилотника с российского корабля в шведских территориальных водах, заявил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев. Он подчеркнул, что никаких доказательств о причастности Москвы к произошедшему представлено не было, передает РИА Новости.

МИД Швеции осуществил перед послом России устный демарш в отношении предполагаемого запуска беспилотного летательного аппарата с российского военного корабля 25 февраля во время его нахождения в шведских территориальных водах, — рассказал Беляев.

Ранее дипломат отмечал, что Россия внимательно следит за всеми перемещениями иностранных войск и вооружений в странах Балтийского региона, в том числе Швеции. Таким образом глава дипломатической миссии прокомментировал присоединение Швеции к развитию французской программы ядерного сдерживания.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что размещение ядерного оружия на территории Швеции приведет к внесению изменений в ядерную доктрину России. По ее словам, в таком случае Стокгольм могут ждать тяжелые последствия.