07 марта 2026 в 18:49

В Швеции закатили очередную истерику перед российским послом

МИД Швеции устроил демарш послу России под предлогом запуска БПЛА с корабля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
МИД Швеции устроил устный демарш перед послом России, выбрав в качестве предлога инцидент о якобы запуске беспилотника с российского корабля в шведских территориальных водах, заявил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев. Он подчеркнул, что никаких доказательств о причастности Москвы к произошедшему представлено не было, передает РИА Новости.

МИД Швеции осуществил перед послом России устный демарш в отношении предполагаемого запуска беспилотного летательного аппарата с российского военного корабля 25 февраля во время его нахождения в шведских территориальных водах, — рассказал Беляев.

Ранее дипломат отмечал, что Россия внимательно следит за всеми перемещениями иностранных войск и вооружений в странах Балтийского региона, в том числе Швеции. Таким образом глава дипломатической миссии прокомментировал присоединение Швеции к развитию французской программы ядерного сдерживания.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что размещение ядерного оружия на территории Швеции приведет к внесению изменений в ядерную доктрину России. По ее словам, в таком случае Стокгольм могут ждать тяжелые последствия.

Европа
Швеция
обвинения
Россия
послы
БПЛА
