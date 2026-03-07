Танкер из санкционного списка Украины попался шведским властям

У берегов шведского Треллеборга задержано грузовое судно Caffa под флагом Гвинеи, сообщили в пресс-службе местной береговой охраны. Операцию провели сотрудники ведомства при поддержке полиции, начато предварительное расследование.

Министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявил, что судно значится в санкционном списке Украины. По его словам, структура собственности Caffa остается неясной, а страховка у судна, предположительно, отсутствует, при этом еще летом оно сменило российский флаг на гвинейский.

Судно следовало по маршруту из Касабланки в Санкт-Петербург. В настоящее время шведские власти выясняют, насколько законно нахождение Caffa в территориальных водах королевства.

Ранее эстонские правоохранительные органы задержали в своих территориальных водах контейнеровоз Baltic Spirit с российскими моряками. Всего на борту было 23 россиянина.

До этого стало известно: украинские моряки с танкера «Маринера», захваченного ВМС США в начале января, не планируют возвращаться на Украину из-за опасений уголовного преследования. Они боятся, что на родине им могут предъявить обвинение в государственной измене.