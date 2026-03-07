В Киеве прогремели мощные взрывы на фоне тревоги

В Киеве прогремели мощные взрывы на фоне тревоги

В Киеве прогремела серия мощных взрывов, сообщило украинское издание «Общественное». На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Точное место происшествия и детали случившегося пока не уточняются. Официальные власти ситуацию не комментировали.

Ранее губернатор Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о повреждении 61 частного и 41 многоквартирного дома в результате атаки украинских беспилотников, при этом ранения получили семь горожан. Наиболее сложная обстановка сложилась в Восточном районе, где падение обломков дронов вызвало возгорания в трех частных домовладениях.

До этого сообщалось, что в Волгограде зафиксирована вторая волна взрывов. В городе по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины работали силы противовоздушной обороны. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Прежде губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинский дрон-камикадзе атаковал жилой дом в селе Случевск. По его словам, никто не пострадал. Глава региона добавил, что ВСУ также атаковали поселок Запесочье.