Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 04:58

В Киеве прогремели мощные взрывы на фоне тревоги

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Киеве прогремела серия мощных взрывов, сообщило украинское издание «Общественное». На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Точное место происшествия и детали случившегося пока не уточняются. Официальные власти ситуацию не комментировали.

Ранее губернатор Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о повреждении 61 частного и 41 многоквартирного дома в результате атаки украинских беспилотников, при этом ранения получили семь горожан. Наиболее сложная обстановка сложилась в Восточном районе, где падение обломков дронов вызвало возгорания в трех частных домовладениях.

До этого сообщалось, что в Волгограде зафиксирована вторая волна взрывов. В городе по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины работали силы противовоздушной обороны. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Прежде губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинский дрон-камикадзе атаковал жилой дом в селе Случевск. По его словам, никто не пострадал. Глава региона добавил, что ВСУ также атаковали поселок Запесочье.

Киев
взрывы
сирены
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 марта
В Госдуме назвали ЕГЭ психологической травмой для детей
Маскировку израильских военных в Ливане раскрыли
Три аэропорта в Татарстане стали работать с ограничениями
Мощный торнадо прошелся по американскому штату Мичиган
McDonald's зарегистрировал в России своего рыжего друга
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В Киеве прогремели мощные взрывы на фоне тревоги
В МИД России предрекли Европе энергетический коллапс
Миллионы россиян получат прибавку к пенсии с 1 апреля
Байден заявил, что забыл о Путине и Си Цзиньпине
Посол Азербайджана анонсировал ответ на атаку в Нахичевани
Названы три предмета, которые будут обязательными в вузах
Россияне на церемонии, флаг РФ: как прошло открытие Паралимпиады-2026
Президент Пезешкиан попросил РФ поддержать Иран на международной арене
В Тегеране после ударов США и Израиля загорелся аэропорт
Украинские БПЛА попытались атаковать Москву
В Тегеране раздались мощные взрывы
Трамп назвал глупым вопрос о передаче Россией данных разведки Ирану
Израиль начал новую серию ударов по Тегерану
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.