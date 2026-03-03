Дрон-камикадзе атаковал жилой дом в Брянской области Богомаз сообщил об атаке дрона ВСУ на жилой дом в Брянской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал жилой дом в селе Случевск Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

В результате атаки дронами-камикадзе в селе Случевск поврежден жилой дом. Пострадавших нет, — сообщил Богомаз.

Он добавил, что ВСУ также атаковали поселок Запесочье. В результате удара был поврежден автомобиль местного жителя, однако, как и в другом случае, никто не пострадал.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 3 марта сбили почти 20 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атакам украинских войск с воздуха подверглись три региона — Крым, Белгородская и Астраханская области.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали ударным беспилотником корпус Городской клинической больницы № 7 на улице Университетской в Донецке. Кроме того, под обстрел попали два других гражданских объекта, в том числе частный жилой дом.