Автоэксперт напомнил, что делать в случае заноса машины на дороге

Автомобилистам важно не терять самообладания в случае заноса машины на дороге, заявил «Радио 1» автоэксперт Марк Подольский. Он предупредил, что начало весны становится особенно опасным периодом для водителей в связи с обилием еще не растаявшего снега.

Март — очень коварное время года. Самые опасные часы — вечерние и утренние, когда похолодание создает на асфальте невидимую глазу ледяную корку. Если видите, что машину заносит на дороге, постарайтесь вырулить так, чтобы причинить минимальный ущерб. Если несет на встречную полосу, лучше улетайте в кювет и гасите скорость. Не теряйте самообладания, даже если страшно, — призвал Подольский.

Он посоветовал водителям проявлять максимум внимания на дорогах и всегда трезво оценивать ситуацию. В частности, это касается очень опытных автомобилистов, заключил эксперт.

