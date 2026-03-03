Звезде 80-х забыли позвонить и предупредить об отмене выступления Организаторы забыли сообщить певцу Малежику об отмене его концерта

Сольный концерт известного исполнителя 80-х годов Вячеслава Малежика в Обнинске отменили из-за низких продаж билетов и забыли предупредить об этом певца, пишет Telegram-канал SHOT. Мероприятие планировалось провести 4 марта, билеты поступили в продажу за полтора месяца, их цена составляла максимум 3000 рублей.

Организаторам не удалось реализовать даже половины билетов — из 600 мест было занято менее 300, в связи с чем концерт решили не проводить. О своем отмененном выступлении 80-летний певец узнал лишь от журналистов. Возмущенный произошедшим, он заявил о намерении разобраться с организаторами, которые забыли поставить его в известность.

Малежик известен своим участием в таких советских вокально-инструментальных ансамблях, как «Веселые ребята», «Голубые гитары» и «Мозаика». Среди наиболее известных его песен — композиции «200 лет», «Провинциалка», «Мозаика» и «Лилипутик».

