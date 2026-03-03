В ЕС испугались «пробуждения» террористов из-за войны на Ближнем Востоке Politico: в ЕС усилилась угроза терактов из-за эскалации на Ближнем Востоке

Угроза терактов в Европе усилилась из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщает Politico со ссылкой на источник. По его словам, данные разведки указывают на риск атак, которые могут быть совершены иранскими агентами или связанными с ними группировками.

В ЕС обеспокоены возможной активацией «спящих ячеек». Член комитета по вопросам разведки бундестага Марк Хенрихманн заявил, что эскалация на Ближнем Востоке затрагивает не только регион и «нельзя исключать» наличие таких ячеек в Европе.

Обсуждение угрозы ведется на фоне расширения операции и предупредительных мер внутри стран ЕС. Источники в дипломатических кругах подчеркивают, что речь идет о планируемых действиях Тегерана в рамках возможной стратегии возмездия.

Ранее аналитики пришли к выводу, что ЕС столкнется с новым экономическим кризисом, если конфликт на Ближнем Востоке продлится более четырех недель. По мнению экспертов, ближайший месяц определит, будет ли европейская экономика переживать очередной спад или лишь временное замедление на пути к восстановлению.