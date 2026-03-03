Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 18:55

Орбан признал, что Венгрии нужны дешевые газ и нефть из России

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Венгрия нуждается в дешевом газе и нефти из России, написал в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) премьер-министр европейской страны Виктор Орбан по итогам телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным. Он также созвал чрезвычайный совет по энергетической безопасности.

Я созвал заседание совета по энергетической безопасности. Мы рассмотрели ситуацию на энергетическом рынке. Нам необходимы дешевые российские газ и нефть, — признал Орбан.

Путин провел телефонные переговоры с Орбаном в этот вторник, 3 марта. Стороны обсудили резкое обострение ситуации вокруг Ирана и в Ближневосточном регионе, включая влияние этих событий на энергетический рынок.

Кроме того, Путин и Орбан обсудили по телефону актуальные темы двустороннего взаимодействия. В частности, политики говорили о гражданах Венгрии, которые были мобилизованы в Вооруженные силы Украины и попали в российский плен.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина блокирует транзит нефти по трубопроводу «Дружба» из политических соображений. Он напомнил, что это является ее прямым контрактным обязательством.

Венгрия
Будапешт
Виктор Орбан
Владимир Путин
переговоры
нефть
газ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский дипломат обвинил МАГАТЭ в бездействии на фоне ударов по Ирану
Ситуация в Дубае, будущее ключевой ставки в РФ: что будет дальше
«Деньги идут бесконтрольно»: в ГД оценили стремление Зеленского к миру
«Право на самооборону»: в Катаре оценили свою позицию по отношению к Ирану
В Иране исключили утечку радиации после удара по Натанзу
Дипломат раскрыл, пустит ли Иран инспекции на свои ядерные объекты
Стало известно, сколько ударов нанесли ВС США по Ирану за два дня
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
«Ситуация подтвердила»: Захарова обвинила коллективный Запад во лжи
В МИД России дали совет россиянам по поездкам на Ближний Восток
Взрывы прогремели в Дубае
США закрыли посольство в Ливане
Спецборт МЧС РФ прибыл в Азербайджан, чтобы забрать вернувшихся из Ирана
Дрон сдетонировал рядом с жительницей Белгородской области
Раскрыто оружие «возмездия» Ирана для военных баз США
Россию объявили победителем в войне США с Ираном
В Госдуме назвали условие для завершения конфликта на Украине
Россия задействовала ракетный корабль «Буря» во время испытаний
Иран пообещал наказать виновных в убийстве Хаменеи
«Мы призываем»: в МОК подтвердили приверженность нейтралитету
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.