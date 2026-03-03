Орбан признал, что Венгрии нужны дешевые газ и нефть из России

Венгрия нуждается в дешевом газе и нефти из России, написал в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) премьер-министр европейской страны Виктор Орбан по итогам телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным. Он также созвал чрезвычайный совет по энергетической безопасности.

Я созвал заседание совета по энергетической безопасности. Мы рассмотрели ситуацию на энергетическом рынке. Нам необходимы дешевые российские газ и нефть, — признал Орбан.

Путин провел телефонные переговоры с Орбаном в этот вторник, 3 марта. Стороны обсудили резкое обострение ситуации вокруг Ирана и в Ближневосточном регионе, включая влияние этих событий на энергетический рынок.

Кроме того, Путин и Орбан обсудили по телефону актуальные темы двустороннего взаимодействия. В частности, политики говорили о гражданах Венгрии, которые были мобилизованы в Вооруженные силы Украины и попали в российский плен.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина блокирует транзит нефти по трубопроводу «Дружба» из политических соображений. Он напомнил, что это является ее прямым контрактным обязательством.