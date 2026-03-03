Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 13:34

Орбан созвонился с Путиным из-за эскалации на Ближнем Востоке

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщили в Кремле. Стороны обсудили резкое обострение ситуации вокруг Ирана и в ближневосточном регионе, включая влияние этих событий на энергетический рынок.

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили о телефонных переговорах Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, посвященных ближневосточному кризису. Стороны выразили обоюдную надежду на скорое завершение конфликта, сосредоточившись на обсуждении последствий американо-израильской операции против Ирана.

Кроме того, стало известно о телефонных переговорах президента с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Главы государств обсудили резкое обострение обстановки на Ближнем Востоке, детально рассмотрев текущее положение дел и вероятные итоги стремительно растущей военной напряженности.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о еще одном предстоящем международном телефонном разговоре главы государства. Представитель Кремля уточнил, что детали беседы обнародуют дополнительно.

Владимир Путин
Виктор Орбан
Россия
Венгрия
переговоры
Ближний Восток
