В Венгрии доказали, что «Дружба» работает вопреки всему MOL: Украина передала Венгрии 35 тыс. тонн нефти после пожара на «Дружбе»

После пожара на нефтепроводе «Дружба» Украина передала Венгрии 35 тыс. тонн нефти из своих хранилищ, что подтверждает исправность трубопровода, заявил гендиректор венгерской нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади в эфире телеканала ATV. По его словам, украинские коллеги попросили оперативно забрать нефть, чтобы предотвратить разрастание пожара.

Когда начался пожар, они начали перекачивать в трубопровод нефть из других хранилищ, <...> поскольку на Украине есть добыча нефти, а нефтеперерабатывающего завода нет. <...> Украинские коллеги попросили нас быстро забрать эту нефть, чтобы проблема не усугубилась, чтобы пожар не разросся еще больше, — сказал Хернади.

Глава MOL отметил, что Венгрия приняла 35 тыс. тонн украинской нефти за два-три дня, и она беспрепятственно прошла по трубе. Это доказывает, что нефтепровод не поврежден. Хернади также подчеркнул, что центр управления уцелел благодаря советской конструкции, предусматривающей удаленное расположение от трубы.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в политически мотивированной блокировке транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Он подчеркнул, что Киев нарушает прямые контрактные обязательства и соглашение об ассоциации с ЕС, ставя под угрозу энергобезопасность европейских стран.