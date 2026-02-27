Фицо раскритиковал Зеленского за срыв проверки «Дружбы»

Президент Украины Владимир Зеленский отказался провести инспекцию на нефтепроводе «Дружба», сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети X. Он также выразил сомнения в правдивости заявлений Киева о невозможности транспортировки нефти по нефтепроводу.

Я напомнил украинскому президенту, что украинская сторона до сих пор не позволила нашему послу в Киеве провести такую инспекцию и что такая возможность не была предоставлена и послу ЕС на Украине, — написал он.

Тем временем Зеленский предложил Фицо посетить Киев для обсуждения накопившихся вопросов. Соответствующее приглашение прозвучало во время телефонного разговора.