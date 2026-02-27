Жабы сорвали строительство инновационного завода в Берлине

Строительство инновационного завода по выпуску аккумуляторов перенесли из Берлина из-за обнаруженного охраняемого вида жаб, пишет Tagesspiegel со ссылкой на инициатора проекта Петера Урбана. По данным издания, первый в Европе объект по производству натрий-ионных аккумуляторов в итоге разместили на северо-востоке Баварии.

Как отмечает газета, разрешение на строительство выдали в декабре 2025 года, однако уже спустя месяц его отозвали. Причиной стало наличие на территории охраняемой популяции зеленых жаб.

Спор о защите охраняемого вида разгорелся в Марцане из-за защитного ограждения для жаб. Ограждение якобы блокировало миграцию зеленых жаб, которая проходила через строительную площадку компании Aucoteam, занимавшейся проектировкой центра по производству аккумуляторов, — сказано в публикации.

