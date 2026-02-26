Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 21:16

Суд в Германии запретил называть АдГ экстремистами

Суд в Кельне запретил контрразведке называть АдГ правоэкстремистской

Фото: IMAGO/diebildwerft/Global Look Press
Административный суд Кельна частично удовлетворил жалобу партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и запретил Федеральному ведомству по охране Конституции классифицировать ее как правоэкстремистскую организацию до завершения основного разбирательства. Решение ограничивает возможности контрразведки по слежке и публичным заявлениям в адрес партии.

Судьи признали, что внутри АдГ существуют отдельные устремления, направленные против демократического порядка, однако они не формируют общий облик партии как антиконституционной силы. До окончания судебных слушаний ведомство не имеет права публично называть АдГ экстремистской организацией.

В 2025 году немецкая контрразведка классифицировала «Альтернативу для Германии» как правоэкстремистскую структуру, идеология которой несовместима с демократическими свободами. Это решение позволяло вести слежку за членами партии, включая прослушку телефонов. Окончательно запретить деятельность АдГ может только Федеральный конституционный суд.

Ранее сопредседатель АдГ Алис Вайдель раскритиковала внешнюю политику ФРГ, назвав ее оторванной от реальности. На партийном мероприятии она призвала к диалогу с Россией, подчеркнув, что устойчивый мир в Европе возможен только вместе с Москвой.

