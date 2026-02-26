Афганистан ответил на бомбардировки Пакистана Афганистан начал операцию против Пакистана в ответ на бомбардировки

Вооруженные силы Афганистана приступили к ответной операции после бомбардировок со стороны Пакистана, заявил представитель 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» Вахидулла Мохаммади национальному телеканалу RTA. Удары наносятся по позициям пакистанских сил в восточных провинциях страны.

Ответные атаки сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана Нангархар и Кунар начались в 20:00 по местному времени. Три поста противника уже захвачены, — сказал Мохаммади.

Операция ведется с нескольких направлений в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и других районах. Ранее пакистанские ВВС нанесли удары по уездам в Нангархаре и Пактике. В результате атаки погибли десятки мирных жителей, включая женщин и детей: под руинами медресе погибли пятеро учеников.

Ранее на пакистано-афганской границе произошли вооруженные столкновения между пограничниками двух стран. Бой завязался в районе Назьян провинции Нангархар, однако позже ситуация нормализовалась. Информация о пострадавших не поступала.