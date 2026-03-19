Французский люксовый бренд сделал тихий шаг в Россию после ухода с рынка Бренд Yves Saint Laurent зарегистрировал в России товарный знак своего логотипа

Французский люксовый бренд Yves Saint Laurent, который ранее ушел из России, зарегистрировал товарный знак своего логотипа, следует из базы данных Роспатента. Согласно материалам, которые приводит ТАСС, соответствующая заявка была подана еще в конце марта 2025 года компанией «Ив Сен-Лоран Парфюмс» из Франции.

По данным базы службы, знак зарегистрирован по третьему классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который охватывает парфюмерную продукцию. Это позволяет правообладателю защитить бренд от подделок и сохранить возможность вернуться на российский рынок в будущем.

Ранее сообщалось, что немецкий автоконцерн Mercedes-Benz, приостановивший работу в России в 2022 году, зарегистрировал в стране новый товарный знак на бренд «Мерседес-Бенц». Заявка поступила в Роспатент напрямую из Германии и охватила ключевые категории, включая производство легковых автомобилей и их последующее техническое обслуживание.

До этого японский автомобильный гигант Toyota зарегистрировал в России товарный знак Corolla. Заявку на регистрацию логотипа и названия корпорация подала в марте 2025 года. Торговая марка защищена по 12-му классу МКТУ, который включает легковые и грузовые автомобили.