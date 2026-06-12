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12 июня 2026 в 17:34

Путин дал совет недругам России

Путин посоветовал недругам не воевать с Россией

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками специальной военной операции дал совет недругам страны: никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать. Он подчеркнул, что любые обсуждения должны проходить в формате переговоров, а не в форме ультиматумов.

Только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, — сказал Путин.

Глава российского государства отдал должное уровню технологического развития стран НАТО, борющихся с Россией. Он назвал Альянс «достойным противником», отметив то, что в его составе находятся развитые экономики. Все они, напомнил лидер, заявляли, что пытаются нанести стратегическое поражение РФ.

Чтобы получить «часть пирога» в случае поражения России, в объединение даже вступил ряд государств после 2022 года. Однако теперь на Западе поняли, что этого не добиться, это задача, которую невозможно решить. Путин добавил, что у противника нет многих средств, которые есть у России, и их «будет еще больше».

Ранее Путин заявил, что группировка военнослужащих в зоне проведения СВО превышает 700 тыс. человек. Вместе с тем глава государства обратил внимание на обучение ветеранов спецоперации.

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