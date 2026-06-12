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12 июня 2026 в 16:51

Путин раскрыл число военнослужащих в зоне СВО

Путин: группировка ВС России в зоне СВО превышает 700 тыс. человек

Фото: kremlin.ru
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Группировка военнослужащих в зоне проведения СВО превышает 700 тыс. человек, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными, передает пресс-служба Кремля. Вместе с тем глава государства обратил внимание на обучение ветеранов спецоперации. По его словам, власти будут совершенствовать систему, чтобы все бойцы имели возможность улучшить свое образование.

У нас группировка большая, свыше 700 тысяч человек, — заявил президент.

В ходе встречи в Кремле Путин также заявил, что хотел лично увидеть штурмовиков и сказать спасибо. Так же по его словам, он с удовольствием послушал их мнение по поводу решения боевых задач.

Он отметил, что в праздничный день хотел встретиться с военнослужащими и попросил министра обороны и начальника Генштаба организовать присутствие представителей всех направлений и группировок. По словам президента, задача заключалась в том, чтобы на встрече были представлены все подразделения, и он выразил надежду, что это удалось реализовать.

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