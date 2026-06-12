«Просто спасибо»: Путин выразил благодарность штурмовикам

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле со штурмовиками — участниками специальной военной операции заявил, что хотел лично увидеть их и сказать спасибо. Также, по его словам, которые передает пресс-служба Кремля, он с удовольствием послушал их мнение по поводу решения боевых задач.

Я просто вас хотел увидеть, сказать вам спасибо. И прошу передать эти слова благодарности всем мужчинам, всем бойцам нашим, которые рядом с вами [воюют]. Ну и с удовольствием услышал ваше мнение, ваши оценки о том, что и как происходит, и что, по вашему мнению, нужно было бы сделать для того, чтобы задачи решались еще в более ясном, понятном ключе и с максимальным для Родины результатом , — сказал Путин.

Он отметил, что в праздничный день хотел встретиться с военнослужащими и попросил министра обороны и начальника Генштаба организовать присутствие представителей всех направлений и группировок. По словам президента, задача заключалась в том, чтобы на встрече были представлены все подразделения, и он выразил надежду, что это удалось реализовать.

Ранее Путин заявил, что граждане РФ встречают День России с гордостью за трудовые и ратные свершения предков. На церемонии вручения он также подчеркнул, что сплоченность и патриотизм всегда были ключевыми ценностями для россиян.