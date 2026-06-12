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12 июня 2026 в 13:16

Путин объяснил, чем в День России гордятся граждане

Путин: Россия гордится трудовыми и ратными свершениями предков

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Граждане РФ встречают День России с гордостью за трудовые и ратные свершения предков, заявил президент страны Владимир Путин. На церемонии вручения государственных премий и золотых звезд Героев Труда он также подчеркнул, что сплоченность и патриотизм всегда были ключевыми ценностями для россиян.

С Днем России! Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории, и конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства — это одно единое целое, — сказал он.

Также глава государства отметил, что поддержка участников СВО со стороны общества становится духовной опорой для защитников страны. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин в поздравлении жителей с Днем России заявил, что Москва с древних времен играет ключевую роль в формировании российской государственности. По его словам, сегодня город остается центром политической, экономической, общественной, культурной и духовной жизни страны.

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