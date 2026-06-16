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16 июня 2026 в 11:57

Россиянам рассказали, кому повезет с зарплатой после Дня России

Кандидат наук Черных: работающим в День России заплатят больше за июнь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Некоторые россияне смогут получить в июне повышенную зарплату за счет работы в праздничный день 12 июня, рассказала РИА Новости кандидат юридических наук Надежда Черных. По ее словам, на увеличенные выплаты могут рассчитывать сотрудники на окладе, а также работники, получающие почасовую или сдельную оплату труда.

Кроме того, дополнительное вознаграждение предусмотрено для сотрудников со сменным графиком, если их рабочая смена пришлась на 12 июня. По словам Черных, работа в праздничный день должна оплачиваться как минимум в двойном размере. Эксперт напомнила, что привлечение сотрудника к работе в праздник возможно только по письменному распоряжению работодателя и с письменного согласия самого работника.

Работники на окладе, а также сотрудники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком, привлекаемые к труду в этот день, имеют право на повышенную оплату труда, — сказал кандидат наук.

Ранее заместитель начальника управления правового обеспечения и социального партнерства Роструда Кирилл Пельменев напомнил, что работодатель вправе не согласовать отпуск сотруднику при производственной необходимости или во время аврала. При этом, по его словам, сотрудник имеет право на отдых в случае свадьбы, рождения ребенка и смерти близкого родственника.

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