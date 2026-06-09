Россиянам напомнили о законности отказа в отпуске из-за аврала на работе В Роструде заявили, что сотрудника вправе не отпустить в отпуск из-за аврала

Работодатель вправе не согласовать отпуск сотруднику при производственной необходимости или во время аврала, сообщил ИС «Вести» заместитель начальника управления правового обеспечения и социального партнерства Роструда Кирилл Пельменев. При этом, по его словам, сотрудник имеет право на отдых в случае свадьбы, рождения ребенка и смерти близкого родственника.

Работодатель может отказать, сославшись на аврал или производственную необходимость. Однако есть неприкосновенные работники. Например, это те, у кого в жизни произошло знаковое событие. Свадьба, рождение ребенка или, к сожалению, смерть близкого родственника. В этих случаях закон гарантирует до пяти календарных дней, и разрешение начальника здесь лишь формальность, — пояснил эксперт.

Также, продолжил Пельменев, исключения распространяются на работающих пенсионеров и людей с инвалидностью. Им закон гарантирует право на неоплачиваемый отпуск в любое время года: до 14 дней для пенсионеров и до 60 дней для людей с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что в трудовом кодексе прописаны нормы, согласно которым в жару работник имеет право на сокращенный день. День стоит сократить на час при 28,5 градуса в офисе без кондиционера. Сокращенные часы оформляют как простой, то есть минимум две трети оклада за это время.