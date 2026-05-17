Как рассчитываются отпускные, за сколько дней выплачиваются: подробности

Лето — традиционно самая жаркая пора для отпусков. Эксперты рассказали, как правильно рассчитать отпускные по новым правилам, когда выгоднее брать отдых — в мае или летние месяцы, а также что делать при задержке выплат и какие права есть у работника. Подробности — в материале NEWS.ru.

Как рассчитать отпускные по новым правилам

С 1 сентября 2025 года вступил в силу новый порядок расчета отпускных. Теперь при расчете учитываются премии (в том числе разовые, если они документально закреплены), доплаты за переработки и совмещение, а также регулярная материальная помощь, напомнил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам Людмилы Черниковой, заведующей кафедрой корпоративных финансов того же вуза, работник обязан отдыхать ежегодно (ст. 114, 122 ТК РФ). При этом рабочий год сотрудника отсчитывается не с 1 января, а с даты его трудоустройства.

Руководитель юридического отдела Независимого профсоюза «Новый Труд» Сергей Довгаль уточнил в беседе с NEWS.ru, что в 2026 году расчет отпускных регулируется Положением о среднем заработке (постановление правительства № 540 от 24.04.2025). Базовая формула осталась прежней, однако состав выплат расширен: денежные поощрения теперь учитываются наравне с премиями.

Формула расчета выглядит так: средний дневной заработок × количество календарных дней отпуска = сумма отпускных. Государственные праздники из оплаты исключаются, но при этом продлевают сам отдых.

Для полностью отработанного года: сумма выплат за 12 месяцев ÷ 12 ÷ 29,3 = средний дневной заработок. Если были пропуски (больничные, отпуска, командировки), то общее количество дней считается иначе: нужно сложить отработанные календарные дни по каждому месяцу, отметил в беседе с NEWS.ru директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.

Когда выгоднее брать отпуск

Когда лучше взять отпуск — в мае или, скажем, в июле, — зависит от того, сколько стоит один рабочий день в конкретном месяце, уточнил Муравьев. Логика здесь простая: чем меньше в месяце рабочих дней, тем дороже каждый из них, и тем больше вы теряете, если эти дни не работаете, а отдыхаете.

Разберем на примере. Предположим, ваша зарплата — 100 тысяч рублей. В мае 2026 года всего 19 рабочих дней, поэтому один рабочий день стоит 5263 рубля. Если вы уходите в отпуск на 14 календарных дней и из них на рабочие дни приходится 10, то потери по зарплате составят примерно 52 632 рубля. В июле ситуация иная: рабочих дней 23, стоимость одного дня ниже — 4348 рублей. За те же 10 рабочих дней, пропущенных из‑за отпуска, вы потеряете уже 43 478 рублей.

Получается, что в июле отпускные с большей вероятностью перекроют эти потери, и в кошельке вы почти не ощутите разницы — в отличие от мая, когда отдыхать финансово заметно невыгоднее.

Каковы сроки выплаты отпускных и что грозит работодателю

По закону — а именно статья 136 Трудового кодекса — отпускные должны прийти сотруднику не позднее чем за три календарных дня до начала отдыха. И, как уточняет Минтруд, в эти три дня входят не только рабочие, но и выходные, и даже праздники. То есть если отпуск стартует в понедельник, то крайний срок выплаты — пятница предыдущей недели, а если в понедельник попадает праздник — тем более все нужно успеть заранее.

А что ждет работодателя, если он не уложится в этот срок? Последствий сразу несколько, и они довольно серьезные.

Во-первых, сотруднику придется выплатить компенсацию по статье 236 ТК РФ — это проценты за каждый день просрочки, и минимум здесь составляет 1/150 текущей ключевой ставки Центробанка, напомнила NEWS.ru научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Ольга Магомедова. Во-вторых, работник получает право потребовать переноса отпуска на другое время, написав письменное заявление (это предусмотрено статьей 124 ТК РФ). И, в-третьих, на работодателя могут наложить административный штраф — за это отвечает часть 6 статьи 5.27 КоАП. Так что задержка отпускных — это не просто «немного подождать», а вполне реальные риски для компании.

Что делать, если не хотят перечислять отпускные

Если отпускные задерживают или вы подозреваете, что их рассчитали неправильно, следует действовать по порядку, но без паники. Первым делом стоит зафиксировать само нарушение: день, когда отпускные должны были прийти, и день, когда они до сих пор не поступили. Причем просрочка отсчитывается не с даты начала отпуска, а со следующего дня после установленного срока выплаты, отметил Довгаль.

Дальше нужно написать работодателю письменное заявление с требованием не только выдать отпускные, но и начислить компенсацию за каждый день задержки. Важно, чтобы заявление именно зафиксировали официально, а не просто передали устно, подчеркнул эксперт. Если компания отказывается платить, игнорирует обращение или тянет время, тогда уже имеет смысл обращаться в Государственную инспекцию труда — это структура, которая занимается такими спорами.

К слову, право на перерасчет у вас есть и в том случае, если отпускные выплатили вовремя, но в сумме обнаружилась ошибка. Никто не запрещает просто запросить в бухгалтерии, как именно все посчитали, и при необходимости потребовать исправить.

