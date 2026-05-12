В Госдуме рассказали, как увеличить отпускные Депутат Говырин: сумма отпускных зависит от выбранного месяца для отдыха

Сумма отпускных зависит от месяца, выбранного для отпуска, рассказал Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Он отметил, что выплаты будут выше в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней.

Окладнику выгоднее уходить в отпуск в месяцы с большим числом рабочих дней, в 2026 году это июль с 23 днями, сентябрь, октябрь и декабрь по 22. После долгого больничного или декрета планировать отдых стоит осторожно, так как такие периоды исключаются, и при бедной базе средний заработок проседает, — рассказал Говырин.

Депутат подчеркнул, что праздничные дни, совпадающие с отпуском, продлевают период отдыха, однако они не включаются в общий срок ежегодного отпуска и не оплачиваются отдельно. По его словам, наименьшее количество рабочих дней и наименее выгодные отпускные ждут работников в январе.

Ранее депутат Госдумы, член КПРФ Георгий Камнев рассказал, что работодатель должен компенсировать все причитающиеся выплаты сотруднику в день его увольнения. По его словам, в их число входят заработная плата, отпускные и премия.