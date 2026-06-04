Путин ироничной цитатой Твена ответил на слухи о «смерти» экономики РФ Путин привел цитату Марка Твена в ответ на вопрос о ситуации в экономике России

Российская экономика находится совсем не в том состоянии, в каком ее представляют западные СМИ, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Он прокомментировал слухи о ее «смерти» словами американского писателя Марка Твена.

Что касается экономики, как сказал Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Как-то он однажды пошутил, — заметил Путин.

Глава государства добавил, что России «пророчили поражение на поле боя» и «разорванную в клочья» экономику, но призвал оценивать ситуацию реальными цифрами и тенденциями. Путин напомнил, что экономика ЕС выросла примерно на 3%, а российская — на 10%, причем рост Германии составил менее 1%.

До этого Путин информировал, что Россия уверенно удерживала четвертое место в мире по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии. Глава государства отметил, что это достижение сохраняется, несмотря на попытки противодействия со стороны недоброжелателей.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФ заметил, что федеральный бюджет России на следующую трехлетку будет непростым. По его словам, первоочередная задача — сократить дефицит, чтобы выйти на первичный баланс.