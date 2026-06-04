ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 22:32

Путин ироничной цитатой Твена ответил на слухи о «смерти» экономики РФ

Путин привел цитату Марка Твена в ответ на вопрос о ситуации в экономике России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская экономика находится совсем не в том состоянии, в каком ее представляют западные СМИ, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Он прокомментировал слухи о ее «смерти» словами американского писателя Марка Твена.

Что касается экономики, как сказал Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Как-то он однажды пошутил, — заметил Путин.

Глава государства добавил, что России «пророчили поражение на поле боя» и «разорванную в клочья» экономику, но призвал оценивать ситуацию реальными цифрами и тенденциями. Путин напомнил, что экономика ЕС выросла примерно на 3%, а российская — на 10%, причем рост Германии составил менее 1%.

До этого Путин информировал, что Россия уверенно удерживала четвертое место в мире по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии. Глава государства отметил, что это достижение сохраняется, несмотря на попытки противодействия со стороны недоброжелателей.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФ заметил, что федеральный бюджет России на следующую трехлетку будет непростым. По его словам, первоочередная задача — сократить дефицит, чтобы выйти на первичный баланс.

Власть
Владимир Путин
экономика России
цитаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы перспективы ВС России после освобождения Комсомольского
США ввели санкции против семьи Фиделя Кастро
В США одобрили новый антироссийский проект
Морпехи ВСУ сдаются в попытке заткнуть дыры под Харьковом
Хинштейн раскрыл важность освобождения Курской области от ВСУ
Названы ошибки при оформлении кредита, чреватые статьей УК РФ
Школьникам и родителям дали советы в период сдачи ЕГЭ
«В Казани будет сложнее»: ЦСКА забирает второй матч финала Единой лиги ВТБ
Раскрыто, сколько выручил Крым от продажи активов украинских олигархов
FPV-дрон ликвидировал украинского командира в ДНР
Жители Изюма и Славянска пожаловались на вымогательство со стороны «Азова»
Русофобия, измены мужа, ссоры с Пугачевой и Талызиной: где сейчас Брыльска
Могли остаться только кости и черепа: почему закрыли зону поиска Усольцевых
«Никаких Tomahawk»: в РФПИ прокомментировали решение США против ФРГ
Лавров раскрыл, что Грузия потеряет в составе Евросоюза
В двух регионах РФ зафиксирована средняя зарплата выше 200 тыс. рублей
Лавров обратился к руководству Армении с призывом отвечать за свои слова
Раскрыты детали возможного визита Путина на саммит G20 в США
Некоторые российские сайты могут пополнить «белые списки»
Зачем Европа упорно ищет контактов с РФ: хочет обмануть и напасть?
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.